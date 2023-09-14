أثقل الضربات.. مستشار رئاسي أوكراني يحذر من كارثة في كييف

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن أوكرانيا غير قادرة على النجاة من صراع مسلح مع روسيا.

وأوضح سوسكين: "أوكرانيا غير قادرة على تحمل هذا… هناك ببساطة تبادل صعب للغاية للضربات".

ودعا المستشار الرئاسي السابق، إلى تغيير جذري في مسار الصراع، منذ أن بدأت الأزمة الديموغرافية في البلاد بسبب هروب ملايين الأوكرانيين إلى بلدان أخرى والتوقف شبه الكامل لمعدل المواليد.

وشدد سوسكين على أنه كلما طال أمد الصراع، كلما زاد تدمير أوكرانيا.

وقال: "من يستفيد من هذا؟.. بولندا تستفيد. كل دول البلطيق، وأمريكا، الجميع يستفيد، ومن يخسر؟ أوكرانيا".