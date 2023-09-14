رئيس بولندا يكشف عن قرار تاريخي للناتو بشأن أوكرانيا

يتوقع الرئيس البولندي أندريه دودا أن تتلقى أوكرانيا دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمة الحلف في واشنطن.

وأضاف "دودا" خلال المنتدى الاقتصادي في كرينيكا زدروي ببولندا أنه يجب أن تصبح هذه القمة تاريخية، لأنها ذكرى سنوية، ولهذا السبب يجب على الناتو دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الكتلة.

وأشار الرئيس البولندي إلى أنه: "دعوة أوكرانيا للناتو سيصبح قرار تاريخي، يثبت أيضا جوهر قيم حلف شمال الأطلسي، واستجابة لإرادة المجتمع الأوكراني، الذي يريد أن تكون أوكرانيا جزءًا من الناتو" بحسب ما أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا لم تكن أبدًا قريبة من الانضمام إلى الكتلة كما هي في الوقت الحالي.