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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة جديدة.. أفضل طريقة عمل كرات الدجاج بالطماطم والزعفران

طريقة عمل كرات الدجاج
طريقة عمل كرات الدجاج بالطماطم والزعفران

تعد طريقة عمل كرات الدجاج بالطماطم والزعفران من الوصفات الغير تقليدية والشهية وهي من الوصفات الصحية وسهلة التحضير وتناسب جميع أفراد الأسرة وتحتوي على  البروتينات وغيرها من المعادن المفيدة لصحة الجسم.اليكم أفضل طريقة لعمل كرات الدجاج بالطماطم والزعفران.

 


طريقة عمل كرات الدجاج بالطماطم والزعفران:


المقادير:

 

‏-  1 كيلو صدور دجاج مخليه مفرومة
‏-  1 كوب أرز بسمتي مطهى
‏-  1 كوب حمص مسلوق ومقشر
‏-  2 طماطم مقشرة ومهروسة
‏-  3 معلقة كبيرة صلصة طماطم
‏-  2 ليمون مجفف 
‏-  1معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  1 معلقة صغيرة كركم
‏-  1 كيس توابل الكفتة
‏-  3 كوب ماء
‏-  2 معلقة كبيرة زيت
‏-  1 بصلة صغيرة مفرومة
‏-  1/4 معلقة صغيرة زعفران

طريقة التحضير:

يتبل مفروم صدور الدجاج بكيس خلطة التوابل.
يخلط مفروم الدجاج مع الحمص المسلوق والأرز البسمتي المطهي مسبقا حتى تختلط جيداً.
يقسم الخليط إلى كرات متوسطة الحجم ويترك جانباً فى الثلاجة.

يحمر البصل فى الزيت حتى يصير اللون ذهبي ثم تضاف صلصة الطماطم والطماطم المهروسة والكركم والفلفل وحبات الليمون المجفف ورشة خيوط الزعفران ويترك على النار خمس دقائق.

تضاف أكواب الماء للمزيج ثم تهدأ النار ولمدة خمس دقائق ثم تضاف كرات الدجاج المحضرة وتترك على نار هادئة حتى تنضج. ثم قدميها مع أرز بسمتي.

كرات الدجاج الدجاج البروتينات أفراد الأسرة الطماطم الكركم الفلفل

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