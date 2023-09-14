قرار عاجل من أوكرانيا بإجلاء المدنيين من منطقة خيرسون

أمرت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، بإجلاء مدنيين في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا في منطقة خيرسون.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمنكو، إن الغارة الجوية الروسية أودت بحياة ثلاثة مدنيين وأصابت أربعة أشخاص آخرين، في قرية بمنطقة خيرسون جنوب البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كليمنكو على تطبيق المراسلة "تليجرام" إن الضربة الجوية كانت على قرية أورادوكاميانكا.

وأضاف كليمنكو، أن صاروخا روسيا اصطدم بمبنى للشرطة في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، ما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة العديد من الأشخاص.