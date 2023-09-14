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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي: روسيا ستدمر صواريخ أتاكمز حال تسليمها لـ أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية ستكون قادرة على قمع صواريخ “أتاكمز” الأمريكية إذا قرر الغرب تزويد الجيش الأوكراني بها.

وحسب وكالة “سبوتنيك” للأنباء، “ستتعرض صواريخ “أتاكمز” الأمريكية لهجوم من الأسلحة الروسية المضادة للصواريخ، والتي ستعترض الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم روسيا بعرقلة أنظمة توجيهها باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، والتي تعتبر من أكثر الأنظمة فعالية في العالم”.

وأضاف أن “البنتاجون يدرك جيدا أن موسكو قادرة على اعتراض قذائف من هذا التعديل”.

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وأوضح ريتر، أن “صواريخ “أتاكمز” لن تساعد أوكرانيا، مثل جميع الأسلحة الأخرى التي نقلتها الولايات المتحدة إليها”.

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