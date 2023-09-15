هيونداي "كونا" 2024 الكهربائية الجديدة .. اعرف بكام ؟

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، من تعزيز تواجدها عالميًا بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الكهربائية كونا موديل 2024، ويذكر أن الظهور الاول لهذه السيارة كان في عام 2018، كواحدة من ابرز السيارات الكهربائية إلى جانب النسخة الشهيرة ايونك.

هيونداي كونا 2024

الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي كونا 2024

الطول الكلي 2.356 مم.

العرض الكلي 1.880 مم.

الارتفاع الكلي 1.580 مم.

سعة التخزين الخلفية 722 لتر.

هيونداي كونا 2024

مواصفات السيارة هيونداي"كونا" 2024 الكهربائية

تعتمد السيارة هيونداي كونا 2024 على محرك كهربائي بقوة تتراوح بين 131 و198 حصان، و 255 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع بطارية 64.8 كيلووات/الساعة حيث يمكن شحنها من 10% إلى 80% في مدة تستغرق 43 دقيقة، بينما يصل مدى السير إلى 418 كيلومتر.

هيونداي كونا 2024

تجهيزات السيارة هيونداي كونا 2024

تحتوي السيارة هيونداي كونا 2024 على مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيك، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، وتقنية مساعد القيادة i-PEDAL، مع نظام OTA المحدث، وحزمة من حساسات الحركة، ومصابيح تعمل بتقنية LED، وتصميم خارجي عصري وينتمي للفئة الرياضية.

هيونداي كونا 2024

اسعار السيارة هيونداي كونا 2024

تشير التوقعات أن تبدأ اسعار السيارة من 33.500 دولار، اي ما يعادل مليون و36 الف جنيه مصري، ومن المقرر أن تقدم السيارة مع نهاية العام في سوق الولايات المتحدة الامريكية.