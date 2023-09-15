هواوي تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن Huawei Mate 60 RS Porsche Design

قررت شركة "هواوي" Huawei تحديد موعد مؤتمر إطلاق منتجاتها الجديدة في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.

أكدت "هواوي، وفقا لتقرير موقع gizmochina أنه سيتم الإعلان عن العديد من المنتجات الجديدة للعلامة التجارية وسيكون عنوان المؤتمر تحت شعار "الجبال والأنهار معًا لخلق حياة جديدة".

سيقام حدث إطلاق هواوي السنوي لخريف 2023 في 25 سبتمبر الحالي، وسيبدأ المؤتمر في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش +8 وسيتم بثه مباشرة على منصات بث الفيديو الصينية الرائدة.

Huawei

لم تكشف شركة الاتصالات الصينية الرائدة عن الأجهزة التي ستعلن عنها خلال الحدث، ولكن وفقًا للشائعات، قد تعلن شركة Huawei رسميًا عن سلسلة Mate 60 وMate X5 في هذا المؤتمر. وبالتالي، رجح الكثير من المطلعين على الأمر أن هواوي سوف تعلن أخيرا مزيدا من المعلومات حول معالجات HiSilicon Kirin 9000s التي مكنت الشركة أخيرا من الوصول لشبكات الجيل الخامس 5G بعد فترة طويلة من الحرمان بسبب العقوبات الأمريكية عليها.

الجدير بالذكر أن كل من Mate 60 وMate 60 Pro وMate X5 معروضين بالفعل للبيع في الصين، ومن المتوقع أن يصل هاتف Mate 60 Pro Plus إلى رفوف المحال التجارية في أكتوبر.

Huawei

في الحدث القادم، يمكن لشركة Huawei أن تكشف عن هاتف Porsche Design Mate 60 RS الأكثر تميزًا على الإطلاق قد يكون هذا الهاتف مصحوبًا بسماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds Pro 3 وWatch GT 4.

من المتوقع أن يكون هاتف هواوي Huawei Mate 60 RS Porsche Design داعما لشبكات 4G و5G مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها تتراوح بين 8 جيجابايت / 12 جيجابايت مع سعة تخزين أساسية 256 جيجابايت روم، وشاشة OLED مقاس 6.76 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز ونظام تشغيل HarmonyOS إصدار 4.

سوف يحزم جهاز هواوي الجديد بطارية مدمجة سعة 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات والشحن العكسي بقوة 5 وات مع كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وكاميرا زووم منظار (بريسكوب) بدقة 48 ميجابكسل.