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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدوم 10 أيام بشحنة واحدة .. boAt تطلق 4 ساعات من سلسلة Enigma

boAt Enigma
boAt Enigma

قدمت شركة  boAt  المتخصصة في صناعة الساعات مجموعة جديدة من ساعاتها الفاخرة، وهي كلها تنتمي لسلسلة "إنيجما" طرازات Enigma X500 وX600 وZ30 وR32. تتميز جميع هذه الساعات الذكية الأربع بتصميم هيكل معدني أنيق وشاشات AMOLED نابضة بالحيوية والحياة والألوان الزاهية مع أكثر من 100 وجه للساعة يعمل من خلال التخزين السحابي.

إليك في السطور التالية مواصفات الساعات الأربعة الجديدة من بوت، وفقا لما جاء في تقرير موقع gizmochina التقني المتخصص.

boAt Enigma X500

تأتي ساعة Enigma X500، مع شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة توفر سطوعًا يزيد عن 600 شمعة في المتر المربع ودقة رؤية 466 × 466 بكسل، مع خاصية الإشعارات الدائمة Always On Display، وقدرات الاتصال عبر "بلوتوث" مع ميكروفون ومكبر صوت مدمجين، و عمر بطارية 7 أيام بشحن واحدة مع تصنيف IP68، المقاوم للماء والغبار، توجد بها أكثر من 100 وضع رياضي، مع خواص مراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع نسبة الدم في الأكسوجين SpO2، ومراقبة النوم، وتمارين التنفس الموجهة، مع المساعد الصوتي.

boAt 

boAt Enigma X600

بالانتقال إلى طراز Enigma X600،فهي شبيهة إلى حد كبير بمواصفات  X500، منها شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة مع سطوع 600 شمعة وميزة Always On Display. ومع ذلك، عمر البطارية يصل إلى 10 أيام، مع تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويوفر نفس ميزات تتبع اللياقة البدنية والصحة الشاملة وقدرات المساعد الصوتي.

boAt 

boAt Enigma Z30

نجد هنا أن طراز  Enigma Z30 بشاشة مستديرة مقاس 1.39 بوصة وتقدم دقة وضوح 360 × 360 بكسل مع أكثر من 100 وجه ساعة يمكن تخصيصها عن طريق التخزين السحابي. تدعم اتصال البلوتوث، وعمر بطارية يصل إلى 7 أيام ومقاومة الغبار والماء تصنيف IP67، تدعم أيضا مجموعة من الأوضاع الرياضية، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع نسبة الأكسوجين في الدم SpO2، مع توفير تنبيهات ذكية وإشعارات ودعمًا للمساعد الصوتي.

boAt 

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boAt Enigma R32

أخيرًا، نجد أن طراز Enigma R32 مزودًا بشاشة مستديرة مقاس 1.32 بوصة بدقة وضوح 360 × 360 وأكثر من 100 وجه ساعة يعمل عن طريق التخزين السحابي. اتصال بلوتوث وعمر بطارية يصل إلى 7 أيام (3 أيام مع اتصال بلوتوث)، ومقاومة الغبار والماء بتصنيف IP67، ومجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع نسبة الأكسوجين في الدم SpO2، وحتى يتضمن تتبع الدورة الشهرية لمزيد من الفائدة. تدعم الساعة التنبيهات الذكية والإشعارات والمساعدين الصوتيين.

boAt 

السعر والتوافر

تبدأ تشكيلة ساعات Boat  Enigma  بسعر 3499 روبية وتمتد حتى 4299 روبية. من المقرر أن تصل هذه الساعات الذكية إلى السوق الهندية في 15 سبتمبر، وستكون قريبا متاحة على كل من Amazon India وFlipkart، بالإضافة إلى منافذ بيع بالتجزئة مختارة في جميع أنحاء الهند.

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