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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة البحر الأحمر الأزهرية تعلن شروط منحة «السلطان قابوس» للإعفاء من المصروفات الدراسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، أمس الخميس، شروط الحصول على منحة السلطان قابوس للإعفاء من المصروفات الدراسية، لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023/ 2024م.

وجاءت الشروط التي حددها الأزهر الشريف في الحالات التالية:

1. طلاب الأسر التي تحصل على معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة وما يعادلها، مع ضرورة تقديم خطاب من مكاتب مديرية التضامن الاجتماعي أو صورة سركي المعاش، الدال على فقر أسرة الطالب.

2. في حال إصابة الوالد بمرض مزمن أو إعاقة أو مرض يمنعه عن العمل، مع ضرورة تقديم تقرير طبي كامل عن الحالة، وبيان نوع المرض من القومسيون الطبي، أو أحد المستشفيات الحكومية. 

3. في حال أن ولي الأمر على المعاش، أو بلغ 60 سنة أو أكثر للأعمال الحرة، على أن يتم تقديم بيان بقيمة المعاش لمن كان يعمل بالحكومة، أو قطاع الأعمال العام، أو بيان بقيمة المعاش من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة، على ألا يتجاوز قيمة المعاش الحد الأدنى للأجور، أو إقرار بقيمة الحيازة الزراعية للفلاح.

وبينت المنطقة الأزهرية أن الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، حددت ضمن المهام المُكلف بها المختص الاجتماعي بالمعهد إعداد الأبحاث والمساعدات لصندوق الخدمات التعاونية بأنواعها، حرصًا على استفادة  الطلاب من الخدمات التي يقدمها الصندوق، قبل البدء في العام الدراسي.

وقال الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إنَّ الأزهر يعمل على مساعدة أبنائه الدارسين غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، وينوب عنهم في سدادها، وذلك بتقديم بحث اجتماعي من ولي الأمر، لحالات مختلفة منها: الأيتام والمرأة المعيلة وأبناء الشهداء والمكفوفين وغيرهم، بالإضافة إلى منحة السلطان قابوس، ويساعد الأزهر أبناءه الدارسين غير القادرين بصرف مساعدة مالية لكل طالب وذلك من خلال نموذج (2) مساعدات، ونموذج (1) مساعدات في حال وفاة أحد الوالدين حديثًا أو وفاة الطالب.

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