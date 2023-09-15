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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لافتة سلسلة إحدى المطاعم الأمريكية تسقط على رأس سيدة |شاهد ماذا حدث لها

واقعة غريبة .. لافتة
واقعة غريبة .. لافتة سلسلة أحدى المطاعم تسقط على رأس سيدة ش

في حادثة تعد غريبة من نوعها كادت لافتة سلسلة أحدى المطاعم الأميركية  للأكل المكسيكي "تاكو بيل" من ولاية لويزيانا الأميركية تسحق رأس سيدة وذلك بعد سقوط لافتة على سيارتها وذلك في أعقاب عاصفة  شديدة قد شهدتها الولاية الأسبوع الماضي.

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ووفقا لصحيفة" صن"   قد كانت السيدة تنتظر طعامها وذلك أمام المطعم وذلك عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وتم سحقها بالكامل وقد أصيبت المرأة بالعديد من الجروح  طفيفة  في رأسها وهي تتلقى الآن العلاج في المستشفى المحلي.

ومن جانبها قالت ماديسون دايلي، وهي ابنة السيدة: إن والدتها  كانت في طريقها للقيام باصطحاب إخوتها من المدرسة عندما قامت بالتوقفت لتناول الطعام.

وقد شهدت منطقة كراولي العديد من العواصف الشديدة الأسبوع الماضي، مما أدى لسقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.

المطاعم الأميركية ولاية لويزيانا ولاية لويزيانا الأميركية عاصفة شديدة

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