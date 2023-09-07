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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

تثير الذعر .. مقطع
تثير الذعر .. مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق ف

أثار مقطع فيديو لحيوانات غريبة تحلق في السماء تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق التيك توك الكثير من الجدل ليثير ذعر الكثيرين .


فقد حصد  المقطع  آلاف المشاركات والتعليقات وذلك بعدما أثار الجدل والذعر وذلك على منصات التواصل الاجتماعي.


وأظهر الفيديو والذي يعد مؤلّف من مقاطع لعدّة أشخاصاً  يقومون بالأشارة نحو السماء حيث تظهر مجموعة من الأجسامٌ الغريبة مرة على شكل حصان وأخرى على شكل مركبة أو طائر ضخم.

 بحسب ما كشفت "فرانس برس"،  يعد المقطع عبارة عملٌ فنيّ أما الأجسام فقد تظهر فيه فهي مركّبة
و يعود الحساب الذي تم من خلاله نشر المقطع إلى صانع محتوى فلسطيني وذلك من قطاع غزّة، ويُدعى أحمد أبو حصيرة.

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي

https://www.tiktok.com/@myuz_ahmed/video/7275757976948985106?embed_source=121355059%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.alarabiya.net%2Fsocial-media%2F2023%2F09%2F06%2F%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AC%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25BA%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%258A%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D8%25B9%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2582%25D8%25B5%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%259F-&referer_video_id=7198137796958096641

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https://www.tiktok.com/@myuz_ahmed/video/7275757976948985106?embed_source=121355059%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.alarabiya.net%2Fsocial-media%2F2023%2F09%2F06%2F%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AC%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25BA%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%258A%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D8%25B9%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2582%25D8%25B5%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%259F-&referer_video_id=7198137796958096641
مقطع فيديو التيك توك صانع محتوى فلسطيني قطاع غز ة

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