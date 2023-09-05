النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

أثر مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على طريق سريع الكثير من الجدل وذلك بعد أن نجا السائق بمعجزة وفقا لكاميرات المراقبة التي وثقت المقطع .

وقد ظهرت في مقطع الفيديو السيارة أثناء انقلاب وذلك بعد انحرافها عن مسارها وخروجها من الطريق، إلا أن المفاجأة أن سائق السيارة والتي انقلبت بمفردها قد نجا من الموت بمعجزة وتمكن كلا من المارة و رجال الإسعاف من إنقاذه.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد ظهرت السيارة وهي تنحرف ووذلك عبر ثلاثة ممرات على الطريق السريع، لتصعد على ضفة عشبية وذلك قبل أن تبدأ في الأنقلاب و الهبوط على ظهرها.

وبحسب الفيديو قد تتسارع السيارة الفضية حتى تصل الى أعلى الهضبة وذلك على يسار الشارع، ومن ثم تبدأ بالأصطدم بالأشجار