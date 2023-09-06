بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

أثارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الكثير من الجدل وذلك بعد استعراض مهاراتها المُذهلة، وذلك في رياضة ركوب الأمواج، حيث قامت إيفانكا بنشر لقطات مذهلة لها وذلك قبالة ساحل ميامي، وهى تقوم بقضاء وقت ممتع في ركوب الأمواج، وذلك فى مقطع فيديو قد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قد شاركت إيفانكا والتي تبلغ من العمر 41 عامًا، خلال مقطع لها وهي تقوم بركوب الأمواج وتبتسم مع ابنها ثيو، والذي يبلغ من العمر 7 أعوام، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وظل ابنها ثيو، يشاهد والدته بسعادة بينما كانت والدته ترتدي ملابس سباحة صفراء وسترة نجاة سوداء .