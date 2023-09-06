عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب

أثارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الكثير من الجدل وذلك بعد استعراض مهاراتها المُذهلة، وذلك في رياضة ركوب الأمواج، حيث قامت إيفانكا بنشر لقطات مذهلة لها وذلك قبالة ساحل ميامي، وهى تقوم بقضاء وقت ممتع في ركوب الأمواج، وذلك فى مقطع فيديو قد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قد شاركت إيفانكا والتي تبلغ من العمر 41 عامًا، خلال مقطع لها وهي تقوم بركوب الأمواج وتبتسم مع ابنها ثيو، والذي يبلغ من العمر 7 أعوام، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وظل ابنها ثيو، يشاهد والدته بسعادة بينما كانت والدته ترتدي ملابس سباحة صفراء وسترة نجاة سوداء .

إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ساحل ميامي ركوب الأمواج ملابس سباحة صفراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

أزمة بين الأهلي والكاف بشأن السوبر الأفريقي

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

موضوعات متعلقة

تحطيم الرقم القياسي لاصطياد أطول تمساح.. اعرف التفاصيل

مشهد لا يصدق لمغامر روسي.. 5 سيارات تمر من تحت رجليه.. شاهد

شيبسي حار..تحدٍ على سناب شات يؤدي بحياة مراهقاً

التقاطها بعفوية.. سجن شاب بسبب صورة سيلفي دمرت مستقبله

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

15 فعالية.. الأسباب الحقيقية لاصطحاب زعيم كوريا الشمالية ابنته في المناسبات العسكرية

مش هيكون إضافة|تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور

رابطة الأندية ترفض تأجيل مباريات الدوري حتى في الأدوار الإقصائية.. تفاصيل

مفاجأة في تصميم آيفون 15 برو ماكس الجديد

مُذنب نادر يصل إلى الأرض في هذا التوقيت .. ما قصته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

الحماية من السكري.. فوائد الجوافة للحامل

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ