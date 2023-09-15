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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى سيناء

لقاءات توعوية بمساجد
لقاءات توعوية بمساجد شمال سيناء


استقبل  فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، و قيادات الدعوة بالمديرية،  القافلة الدعوية الثالثة المشتركة،    بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية ، والتى حضرت إلى محافظة شمال سيناء لإقامة فعاليات دينية وتثقيفية وتوعوية ، تجسيدًا للتعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

 

بالإضافة إلى عقد مجالس إفتاء، ومقارئ قرآنية، وتصحيح تلاوة للجمهور  بمساجد  مدينة الشيخ زويد، ورفح الماسورة ، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة  الدكتور  شوقي علام مفتي الديار المصرية ،.

 

خمسة عشر عالما:

 

وقد بدأت القافلة الدعوية والتى تضم (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية،  أولى فاعلياتها، بعقد ندوة بمركز شباب ٦ اكتوبر بمدينة العريش الساعة الخامسة مساءً تحت عنوان " حب الوطن"  والرد على أسئلة واستفسارات الشباب من مختلف الأعمار.

 

ومن على منابر مساجد مدينة الشيخ زويد ، ورفح الماسورة ، يتحدث علماء القافلة  بصوت واحد اليوم فى خطبة الجمعة حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أهله "،.

كما تواصل القافلة عقد ندواتها التوعوية اليوم الجمعة لعدد من المساجد الكبرى بمدن المحافظة   حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أهله "،.

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تكريم المتميزين الأفضل أداءً فى متابعة وتنفيذ الأنشطة الدعوية بمساجد شمال سيناء

سيناء قافلة دعوية مساجد الأزهر

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