وصول القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى سيناء



استقبل فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، و قيادات الدعوة بالمديرية، القافلة الدعوية الثالثة المشتركة، بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية ، والتى حضرت إلى محافظة شمال سيناء لإقامة فعاليات دينية وتثقيفية وتوعوية ، تجسيدًا للتعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

بالإضافة إلى عقد مجالس إفتاء، ومقارئ قرآنية، وتصحيح تلاوة للجمهور بمساجد مدينة الشيخ زويد، ورفح الماسورة ، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ،.

خمسة عشر عالما:

وقد بدأت القافلة الدعوية والتى تضم (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، أولى فاعلياتها، بعقد ندوة بمركز شباب ٦ اكتوبر بمدينة العريش الساعة الخامسة مساءً تحت عنوان " حب الوطن" والرد على أسئلة واستفسارات الشباب من مختلف الأعمار.

ومن على منابر مساجد مدينة الشيخ زويد ، ورفح الماسورة ، يتحدث علماء القافلة بصوت واحد اليوم فى خطبة الجمعة حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أهله "،.

كما تواصل القافلة عقد ندواتها التوعوية اليوم الجمعة لعدد من المساجد الكبرى بمدن المحافظة حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أهله "،.