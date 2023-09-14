تكريم 28 معلما في سيناء اجتازوا البرنامج التدريبي حول الذكاء الاصطناعي

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظة شمال سيناء المجموعة الأولى من المعلمين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها التربوية، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

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التطوير التكنولوجي:

قال د. محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي، إن هذا البرنامج يأتي من ضمن مجموعة من البرامج التي نظمتها إدارة التدريب التخصصي، بالتعاون مع وحدة دمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم في مراكز التطوير التكنولوجي بديوان عام المديرية.

وأضاف بأن الهدف من هذه البرامج هو تنمية مهارات المعلمين ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثه في التعليم والتي أصبحت مطلبا أساسيا للمعلم الفعال وتدريس المناهج الحديثة.

وأضاف مدير إدارة التدريب التخصصي، أنه تقدم للتسجيل في البرنامج التدريبي 380 معلما ومعلمة من كافة المراحل التعليمية.

وبلغ المجموعة الأولى من المكرمين 28 متدربا، وإن مدة البرنامج التدريبي "٥" ايام... حيث تم تصميم حقيبة تدريبية تصم إطارا نظريا وفيديوهات تعليمية وروابط مهمة خاصة بالذكاء الاصطناعي وعروض تقديمية.

أعد الحقيبة التدريبية، الدكتور محمد محمود مدير إدارة التدريب التخصصي، ود محمود الغرباوي باحث تكنولوجيا بالتربية والتعليم، وأشرف عبد العزيز توجيه اللغة الفرنسية.

وتتضمن الأهداف العامة للبرنامج:

تنمية مهارات المعلمين واكسابهم الكفايات المتعلقة بتوظيف وتكامل الوسيلة التعليمية مع المنهج ومع الطرق والأساليب التدريسية المستخدمة، والتوظيف الهادف والمنظم من قبل المعلم للمستحدثات التكنولوجية في المنظومة التعليمية من أجل رفع مستوى هذه المنظومة وزيادة فاعليتها وكفايتها.

