ميدو ونجله أمام المحكمة بعد قليل.. الأول يواجه دعوى تعويض والابن بحيازة وتعاطي مخدرات
توظيف فوري.. وزارة العمل تعلن عن 3800 وظيفة جديدة بأجور مجزية
يحصل على 3 مليون فقط.. الغندور يكشف عن أفضل لاعب في الدوري المصري
محمد فريد: نعمل على جذب صناديق الاستثمار والمعاشات التشيكية إلى السوق المصري
إطلاق قافلة مساعدات جديدة من مصر إلى غزة.. تفاصيل
الخط الرابع لمترو الأنفاق ملحمة عظيمة تقام على أرض مصر| صور
الخروف يبدأ من 10 آلاف جنيه.. قائمة أسعار الأضاحي قبل العيد
ماكرون: فرنسا تفتخر بدورها في لبنان ومن أجل السلام
بدرجات حرارة تلامس الـ 37.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة تضرب البلاد
وحدة "بيوجاز".. حياة كريمة تدفع قرية نهطاي بالغربية نحو الطاقة النظيفة
ننشر تفاصيل مذكرة تنفيذ منهج الثقافة المالية بعد توقيعها اليوم
وزارة الصحة تُطلق وتُوسّع خدمة تغيير البلازما العلاجية بأحدث تقنيات الفصل الآلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء منظومة النقل الجديدة بمدينة الشروق.. وخطة شاملة لتطوير الطرق

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

 بدأ التشغيل الفعلي لمنظومة النقل الداخلي الجديدة بمدينة الشروق، و تنفيذًا للبروتوكول المشترك مع وزارة النقل وتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل متواصل بالتعاون مع وزارة النقل، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة تليق به، موضحة أن ملف النقل الداخلي يأتي على رأس أولويات وزارة الإسكان، في إطار سعيها لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة تُخفف الأعباء اليومية عن المواطنين، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة الإنسان داخل المدينة.

وأضافت أن المنظومة الجديدة لا تُمثل مجرد وسيلة نقل، بل تُعد خطوة حقيقية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات داخل مدينة الشروق، مع خطة مستمرة للتطوير والتوسع لتغطية جميع المناطق، بما يضمن وصول الخدمة إلى كافة المواطنين، مشيرة إلى أن العمل مستمر دون توقف لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

من جانبه، المهندس محمد زكريا رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن مسارات الخطوط تشمل:
    •    الخط الأول: كارفور – المستشفى البريطاني – ميدان الكف – ميدان الكمنجة – السنترال – مدرسة النيل – الجامعة الفرنسية – مول الجامعة – شارع الواحة – مول بانوراما – نادي هليوبوليس – أكاديمية الشروق – الجامعة البريطانية – سبينس.
    •    الخط الثاني: المرور – النيابة – السجل المدني – مفارق الـ100 – منطقة النوادي – إسكان 70 – مستشفى رويال – إسكان المستقبل 63 – الإسكان العائلي – جراند لايف.
    •    الخط الثالث: الحي الأول – مول الشبراوي – الجامعة العربية المفتوحة – مستشفى الشروق المركزي – تيراس مول – كمبوند الحياة – فيفنز مول – عمارات الحي الثامن – الحي الخامس – بوابة 2 السويس.

وقال رئيس الجهاز إنه جار تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة الشروق، مؤكدًا أن العمل جارٍ على قدم وساق في مختلف قطاعات الطرق، مع متابعة ميدانية يومية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق المستهدفات الزمنية المحددة، وذلك ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل ما تشهده المدينة من طفرة تنموية ملحوظة تسهم في تحقيق نقلة حضارية شاملة تليق بسكانها.

وأوضح أنه تم بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الغربي البطيء، في خطوة تستهدف تحسين شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية، نظرًا لأهميته في خدمة الكثافات السكانية وتوفير محاور بديلة أكثر أمانًا وانسيابية.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 تحديث الصاغة الآن

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن

حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات شارع 23 يوليو بمدينة ساحل سليم

محافظ أسيوط: حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات شارع 23 يوليو بمدينة ساحل سليم

رئيس جامعة بنها

لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.. اعتماد اللائحة المنظمة للمنح الدراسية بجامعة بنها

هتك عرضها بالقوة.. حبس طبيب بالدقهلية ثلاثة أعوام

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد