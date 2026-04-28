بدء منظومة النقل الجديدة بمدينة الشروق.. وخطة شاملة لتطوير الطرق

بدأ التشغيل الفعلي لمنظومة النقل الداخلي الجديدة بمدينة الشروق، و تنفيذًا للبروتوكول المشترك مع وزارة النقل وتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل متواصل بالتعاون مع وزارة النقل، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة تليق به، موضحة أن ملف النقل الداخلي يأتي على رأس أولويات وزارة الإسكان، في إطار سعيها لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة تُخفف الأعباء اليومية عن المواطنين، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة الإنسان داخل المدينة.

وأضافت أن المنظومة الجديدة لا تُمثل مجرد وسيلة نقل، بل تُعد خطوة حقيقية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات داخل مدينة الشروق، مع خطة مستمرة للتطوير والتوسع لتغطية جميع المناطق، بما يضمن وصول الخدمة إلى كافة المواطنين، مشيرة إلى أن العمل مستمر دون توقف لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

من جانبه، المهندس محمد زكريا رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن مسارات الخطوط تشمل:

• الخط الأول: كارفور – المستشفى البريطاني – ميدان الكف – ميدان الكمنجة – السنترال – مدرسة النيل – الجامعة الفرنسية – مول الجامعة – شارع الواحة – مول بانوراما – نادي هليوبوليس – أكاديمية الشروق – الجامعة البريطانية – سبينس.

• الخط الثاني: المرور – النيابة – السجل المدني – مفارق الـ100 – منطقة النوادي – إسكان 70 – مستشفى رويال – إسكان المستقبل 63 – الإسكان العائلي – جراند لايف.

• الخط الثالث: الحي الأول – مول الشبراوي – الجامعة العربية المفتوحة – مستشفى الشروق المركزي – تيراس مول – كمبوند الحياة – فيفنز مول – عمارات الحي الثامن – الحي الخامس – بوابة 2 السويس.

وقال رئيس الجهاز إنه جار تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة الشروق، مؤكدًا أن العمل جارٍ على قدم وساق في مختلف قطاعات الطرق، مع متابعة ميدانية يومية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق المستهدفات الزمنية المحددة، وذلك ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل ما تشهده المدينة من طفرة تنموية ملحوظة تسهم في تحقيق نقلة حضارية شاملة تليق بسكانها.

وأوضح أنه تم بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الغربي البطيء، في خطوة تستهدف تحسين شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية، نظرًا لأهميته في خدمة الكثافات السكانية وتوفير محاور بديلة أكثر أمانًا وانسيابية.