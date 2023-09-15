لم يكن الفريق في قمة تركيزه..رضا شحاتة يوضح حقيقة تآمر لاعبي المحلة

أوضح رضا شحاتة ، المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة ، حقيقة تآمر لاعبي المحلة في الفترة التي تولى خلالها المهمة.



وقال شحاتة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه حاول إنقاذ المحلة ولكن اللاعبين أغلبهم كانوا متفقين بشكل شبه نهائي على الرحيل لأندية أخرى وهو ما حدث بالفعل بعد هبوط الفريق للدوري.



وأضاف:" لا أستطيع اتهام اللاعبين بالتآمر ، ولكن لم يكن الفريق في قمة تركيزه وهناك مشاكل بالجملة".

وأشار إلى أن المحلة مثل باقي الأندية الجماهيرية بحاجة لتغيير السياسات والاعتماد على قطاع الناشئين واكتشاف المواهب.