يجب التحقيق معه| إعلامي يفتح النار على مترجم كولر بشأن جماهير الأهلي

أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه من المنشورات التي قام خالد معتز الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بكتابتها عبر حسابه على الفيس بوك، مبديا غضبه من تجاوز مهام اختصاصاته داخل القلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "ما كتبه الجوادي بشأن التقليل من الأقاويل التي ترددها الجماهير غير مقبول، من الصعب التقليل من الاراء الجماهيرية، وخروج المترجم ووصفه لكلام جمهور الأهلي بأنه (هري أو تافه) غير مقبول تماما، ولابد أن يعرف مترجم كولر أدواره جيدا ولا يتجاوزها".

وأضاف: "تجاوز المترجم حدود منصبه غير مقبول مطلقًا، جمهور الأهلي لا يعمل عندك، حتى تأمره بأن يركز مع النادي، جمهور الاهلي فقط هو من يصنع النجوم، ووصفك لهم بـ "الهري"، وفوجئنا بأن موديست لن يتم تسجيله في القائمة".

وزاد: "تجاوزك في حق الجمهور غير مقبول، ولا أحد يفهم أكثر من جماهير النادي، جمهور الاهلي يُدرك جيدًا كل الأمور، والجماهير كانت سعيدة بالتعاقد مع أنتوني موديست ويتابعون كل تفصيلة عنه، وكانوا يتمنون مشاهدته في لقاء السوبر الافريقي".

وأكد: "لو كنت مسئولا في الأهلي سأقوم بتحويله للتحقيق، فهل يمتلك حصانة؟!، كيف يجرؤ عنصر في الجهاز الإداري للنادي بأن يتطاول على الجمهور بهذه الطريقة، الرجل يؤدي دوره على أكمل وجه، ولا أقول يرحل عن منصبه، وهو من أسباب نجاح كولر مع الأهلي هذا الموسم، لكن تجاوزه غير مقبول".

وأتم: "يجب أن يتصدى مسئولي الأهلي لما قام به الجوادي، ما حدث (عيب)، والتجاوز في النادي الأهلي من اي مسئول غير مقبول".