موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الافريقي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي.

وتقام مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة علي استاد مدينه الملك فهد بمدينه الطائف في المملكه العربية السعودية

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

ويسعي النادي الأهلي للتتويج باللقب التاسع في مشواره بالبطولات الأفريقية، بينما تبحث الجماهير الأهلاوية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، فتذيع شبكة قنوات "بي إن سبورت" مباراة السوبر الأفريقي، بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وذلك باعتبار أن شبكة القنوات القطرية، هي الناقل الحصري للبطولات القارية، وبالتالي تذيع قناة “بي إن سبورت 6”، و"bein sport 6"، مباراة الأهلي واتحاد العاصمة.

وتذاع مباراة النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي على شبكة قنوات bein sport الناقل الحصرى لجميع البطولات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد قناة bein sport Hd 6.

وتضم قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى يتواجد كل من:

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف.

في خط الدفاع:

رامي ربيعة، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم الدبيس.

خط الوسط:

مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رضا سليم، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم:

صلاح محسن، محمود كهربا، أنتوني موديست، بيرسي تاو.