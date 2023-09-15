ميكالي يكشف كواليس ترشيحه لقيادة منتخب البرازيل

كشف ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن سر موافقته بقيادة المنتخب .

وأكد ميكالي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن رحب بشده فور حديث محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة معه مشددا أنه كان على درايه بقوة المنتخب الأوليمبي وشغف الجماهير المصرية بكرة القدم .

وأضاف ميكالي أن عقب تتويج المنتخب الأوليمبي البرازيلي في أولمبياد ريو دي جنيرو تم ترشيحه لقيادة المنتخب البرازيلي .

وأضاف أن قيادة المنتخب الأوليمبي البرازيلي كان أمر صعب للغاية مشددا أنه تعامل مع نيمار معاملة الأصدقاء وشرح له خطة اللعب و كيفية تنفيذها .

وأضاف أن مواجهة المنتخب الألماني في النهائي كان امر صعب للغاية ولكنه نجح في تحقيق الحلم حيث أن المنتخب الأوليمبي البرازيلي لم يتوج من قبل بتلك البطولة.