عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكالي يكشف كواليس ترشيحه لقيادة منتخب البرازيل

صدى البلد

كشف ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن سر موافقته بقيادة المنتخب .

وأكد ميكالي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن رحب بشده فور حديث محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة معه مشددا أنه كان على درايه بقوة المنتخب الأوليمبي وشغف الجماهير المصرية بكرة القدم .

txt

شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة موديست مع الأهلي بالسوبر الإفريقي

وأضاف ميكالي أن عقب تتويج المنتخب الأوليمبي البرازيلي في أولمبياد ريو دي جنيرو تم ترشيحه لقيادة المنتخب البرازيلي .

 

وأضاف أن قيادة المنتخب الأوليمبي البرازيلي كان أمر صعب للغاية مشددا أنه تعامل مع نيمار معاملة الأصدقاء وشرح له خطة اللعب و كيفية تنفيذها .

 

وأضاف أن مواجهة المنتخب الألماني في النهائي كان امر صعب للغاية ولكنه نجح في تحقيق الحلم حيث أن المنتخب الأوليمبي البرازيلي لم يتوج من قبل بتلك البطولة.

 

 

اتحاد الكرة الأهلى الألمان الأوليمبي البرازيلي السوبر الإفريقي المنتخب البرازيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

قبل غلق باب الانتقالات .. فرج عامر يعلن مفاجأة عن صفقة سوبر

يجب التحقيق معه| إعلامي يفتح النار على مترجم كولر بشأن جماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

تدوم 10 أيام بشحنة واحدة .. boAt تطلق 4 ساعات من سلسلة Enigma

ترشيحاتنا

أوروبا تحذر من تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا

أفضل شىء | تعليق صادم من نجم الأهلي بشان غياب موديست عن السوبر الإفريقي

تدوم 10 أيام بشحنة واحدة .. boAt تطلق 4 ساعات من سلسلة Enigma

حالات تخفيف عقوبة الاتجار في المخدرات

ما هي صيغ الذكر المضاعف .. وأفضل ما يقال للصلاة على النبي في شهر مولده؟

الكتب الخارجية والنظارات.. الغرف التجارية: معارض أهلا مدارس 2023 تشمل جميع المستلزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

لا تظهر علاماته.. تحذير من مرض ينتشر بصدور الدجاج

لافتة سلسلة إحدى المطاعم الأمريكية تسقط على رأس سيدة |شاهد ماذا حدث لها

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ