أوكرانيا تعلن الهجوم على سفينتين حربيتين روسيتين في البحر الأسود

قالت أوكرانيا، أمس الخميس، إنها هاجمت سفينتي دورية روسيتين ودمرت نظامًا متطورًا للدفاع الجوي في غرب شبه جزيرة القرم المحتلة، في تصعيد لضرباتها لتحدي هيمنة موسكو في منطقة البحر الأسود.

تأتي الهجمات غداة إعلان كييف أنها ألحقت أضراراً جسيمة بغواصة وسفينة إنزال روسيتين تخضعان لإصلاحات في هجوم صاروخي على حوض بناء السفن في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال الجيش الأوكراني في منشور على تطبيق تليجرام، إنه أصاب سفينتي دورية روسيتين بجنوب غرب البحر الأسود، ما ألحق بهما "أضراراً" في هجوم صباحي.

وأكد أندريه يوسوف، المسؤول المخابرات العسكرية، لـ"رويترز"، "أصيبت (سيرجي) كوتوف"، وأعاد نشر مقطع مصور غير واضح سبق أن نشره وزير في الحكومة الأوكرانية على الإنترنت، وتظهر فيه على ما يبدو طائرات بحرية مسيرة وهي تهاجم سفينة في البحر.