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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت

أرشيفية
أرشيفية

أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تداولات مساء أمس الخميس على ارتفاع بعد ‏بيانات اقتصادية هدّأت المخاوف من حدوث ركود دون أن تعزز التوقعات بأن ‏يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فيما ارتفع سهم ‏شركة آرم‏ في أول يوم تداول له بالسوق.‏

ووصلت قيمة سهم آرم التابع لـ"سوفت بنك" لما يقرب من 60 مليار دولار في أول ‏يوم إدراج على المؤشر ناسداك.‏

وزادت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في أغسطس آب بسبب ارتفاع أسعار ‏البنزين، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى مستوى معدل موسميا قدره ‏‏220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر مقابل 217 ألفا في ‏الأسبوع السابق.‏

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وول ستريت تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدة

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 37.74 نقطة أو ‏‏0.84% ليغلق عند 4505.18 نقطة.‏

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 112.47 نقطة أو 0.81% إلى 13926.05 نقطة، ‏فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 339.00 نقطة أو 0.98% إلى 34914.53 ‏نقطة.‏

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