أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت

أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تداولات مساء أمس الخميس على ارتفاع بعد ‏بيانات اقتصادية هدّأت المخاوف من حدوث ركود دون أن تعزز التوقعات بأن ‏يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فيما ارتفع سهم ‏شركة آرم‏ في أول يوم تداول له بالسوق.‏

ووصلت قيمة سهم آرم التابع لـ"سوفت بنك" لما يقرب من 60 مليار دولار في أول ‏يوم إدراج على المؤشر ناسداك.‏

وزادت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في أغسطس آب بسبب ارتفاع أسعار ‏البنزين، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى مستوى معدل موسميا قدره ‏‏220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر مقابل 217 ألفا في ‏الأسبوع السابق.‏

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 37.74 نقطة أو ‏‏0.84% ليغلق عند 4505.18 نقطة.‏

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 112.47 نقطة أو 0.81% إلى 13926.05 نقطة، ‏فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 339.00 نقطة أو 0.98% إلى 34914.53 ‏نقطة.‏