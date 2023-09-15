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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجدى بدران: مبادرة 100 مليون صحة تعكس اهتمام الدولة بمواطني الصعيد

مجدي بدران
مجدي بدران

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مبادرة 100 مليون صحة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين بالصعيد، التي كانت نائية وبعيدة البعد كله عن الصحة مقارنة بأماكن أخرى.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مبادرة 100 يوم صحة امتداد لمبادرة 100 مليون صحة وتعكس التدخل السريع للدولة لتعزيز مناعة المواطنين ومناعة الوطن وتحرير الصعيد من أمراض العصر والحج من تداعيات الأمراض هما كانت من بداية الأنيميا حتى السرطان وتأمين الصعيد ضد الأوبئة ويعتبر ذلك نجاحا كبيراً للدولة المصرية.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: أن المبادرة تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، أيضًا الترصد الوبائي، الوقاية وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي وتعمل أيضًا على تحفيز المواطنين على الحفاظ على الصحة من خلال تتبع قياسات الوزن والطول والنبض والضغط وأيضًا الحدّ من السلوكيات الخطرة مثل التدخين إهمال الغذاء وغيرها.


 

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