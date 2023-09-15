غلق 33 منشأة طبية خاصة بالقليوبية لمخالفتها الشروط

شنت إدارة العلاج الحر بالقليوبية وفرق العلاج الحر بالإدارات الصحية حملة موسعة علي المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية وذلك في إطار توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وقال الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر أنه تم المرور علي عدد ١٩٢ منشأة طبية خاصة منها عدد 5 مستشفيات و48 مركز طبي وعيادات تخصصية و ١٣٩عيادة خاصة ومعمل تحاليل.

وقامت اللجنة بالمرور علي إحدى المستشفيات الخيرية بالعبور والتي تُعد من كبري المستشفيات بمنطقه الشرق الأوسط المتخصصة في استقبال حالات الحروق وقد قامت اللجنة بالمرور علي كافة الخدمات التي تقدمها المستشفى من جناح العمليات والعناية المركزة وغرف الإقامة و التعقيم المركزي و المغسلة والمطبخ والأكسجين والمولدات وتابعت اللجنة كافة الإجراءات الطبية المقدمة ومدي مطابقتها للاشتراطات.



وأسفرت الحملة الموسعة من العلاج الحر عن تنفيذ عدد ١٥ قرار غلق لمنشآت تدار بدون ترخيص وتم إصدار عدد ٤٠ إنذار لمنشات طبية لتلافي السلبيات وجاري إصدارعدد ١٨قرار غلق لمنشات طبية خاصة تدار بدون ترخيص.



وأكد وكيل وزارة الصحة علي أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس مريض القليوبية وان الحملات التي تشنها إدارة العلاج الحر مستمرة لضمان تقديم خدمة طبية مميزة لأهالي القليوبية.