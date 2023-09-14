عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجيزاوى: تطوير برامجنا لـ تنافس الجامعات العالمية وتحسين تصنيفنا الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن مركز إعداد القادة بجامعة بنها يساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية ليكونوا قادة للمستقبل.

11 ميدالية لطلاب جامعة بنها في أسبوع شباب الجامعات بحلوان

جامعة بنها تشارك فى برنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية للتدريب

جاء ذلك خلال حفل ختام وتوزيع شهادات دورة البرنامج الثالث لإعداد القادة بمركز إعداد القادة بمشتهر، بحضور الدكتورة أماني عبد الرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة ، وطلاب جامعة بنها.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، إن كل إمكانيات الجامعة هي مسخرة لخدمة أبنائنا الطلاب ، مشيرا الى أنه تم تحديث وتطوير برامجنا لتنافس البرامج فى الجامعات العالمية ،وذلك من أجل تحسين تصنيفها الدولي، مؤكدا أن شكل التعليم تغير خلال العشرة سنوات الماضية في ظل دعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ورعايته لتلبية احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان ومن ثم في أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، فظهرت جامعات أهلية وتكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية ساهمت في تطوير مهارات الطلاب لتواكب السوق المحلي والدولي والإقليمي ، بالإضافة الى إنشاء مراكز لدعم المتميزين والنوابغ  بالجامعات.
وأشار إلى أن المستهدف من هذه الدورات هو معايشة طلاب الجامعة نماذج القيادة الحقيقية واكتساب مهارات معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر، وتنمية فكرة الانتماء والولاء للوطن.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها القائم بعمل رئيس جامعة بنها بنها دورة البرنامج الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قبل غلق باب الانتقالات .. فرج عامر يعلن مفاجأة عن صفقة سوبر

موضوعات متعلقة

11 ميدالية لطلاب جامعة بنها في أسبوع شباب الجامعات بحلوان

جامعة بنها تشارك فى برنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية للتدريب

جامعة بنها الأهلية تهنئ وزير التعليم العالي بالدكتواره الفخرية من " إيست البريطانية"

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لإستقبال الطلاب

ترشيحاتنا

رسميا.. 10 ممنوعات في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد

معشوقة الشباب.. فولكس فاجن جولف موديل 2023

يوميًا فيه زلازل بمصر| “البحوث الفلكية” تفجر مفاجأة: الجيزة والقليوبية الأكثر تعرضاً للهزات.. واحذروا من البحر الأحمر

أول تعليق من المخابرات الأمريكية علي فضيحة دفعها رشاوي لإخفاء منشأ كورونا

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

أدعية المولد النبوي الشريف .. مستجابة يوم الجمعة وما بين الأذان والإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

فيديو

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ