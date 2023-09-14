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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تشكيل لجنتين لفحص طلبات المتقدمين لوظائف المعيدين بجامعة بنها الأهلية

الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية ، وعضوية كل من الدكتور شادي المشد المشرف على التحول الرقمي والحوكمة الذكية بالجامعة ، وأحمد شاهين بالشئون القانونية بالجامعة لفحص الطلبات المقدمة لشغل وظائف المعيدين وبيان مدى مطابقة الطلبات مع المعايير والضوابط التي قررتها الجامعة وإجراء ترتيب المتقدمين حسب تطبيق هذه المعايير والضوابط.

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كما تتضمن القرار أيضاً تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة ، وعضوية كل من الدكتور أشرف توفيق شمس الدين مستشار مجلس الأمناء للشئون القانونية ، وأحد أعضاء هيئة التدريس ( مديري البرامج ) كل في تخصصه ، وذلك لاعتماد أعمال اللجنة الأولى ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس الأمناء لإتخاذ اللازم.
وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء  حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة ، مشيراً إلى أن جميع الوظائف المتاحة بالجامعة تكون من خلال الإعلان ويتم تشكيل لجان لتقييم واختيار المتقدمين لشغل الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

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