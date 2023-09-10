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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يؤكد رفع قدرات وحدات الشكاوى الحكومية الموحدة

صدى البلد

أكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي رفع قدرات وحدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة ، لافتا إلى أن المنظومة تلقت 2767 شكوى حتى 31 أغسطس الماضى بنسبة إنجاز 97% وفقا للمؤشر العام الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية ( مجلس الوزراء ) ، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً خلال الفترة الزمنية المقررة، الأمر الذي جعل جامعة بنها من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة والمستجدة.
واستعرض الجيزاوي - في بيان اليوم/ الأحد / تقرير جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023 على مستوى 25 وحدة فرعية بالجامعة ، حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً ، مما يعكس تنامي ثقة المواطن في فعالية المنظومة ويزيد عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.
ووجه بضرورة إلتزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف المجالات، والتأكيد على متابعة إجراءات رصدها فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعى والتعامل معها بدقة وسرعة متناهية ، مما كان له عظيم الأثر فى ترك آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
وأوضح القائم بأعمأل رئيس الجامعة أنَّ تطور معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضى يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى ، والحد من أسباب تكرارها ، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت، كما تم تفعيل نقطة اتصال جديد للمنظومة الرئيسية للجامعة وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها الى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها.

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