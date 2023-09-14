عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث مع سفير جمهورية كازاخستان سُبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اليوم الخميس، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، يُرافقه السكرتير الأول طالغات إلياس ، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف، فى زيارته الأولى لمبنى ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية وإستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين .

في بداية اللقاء رحبَّ "محافظ القليوبية"  بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية الأولى لمبنى ديوان عام المحافظة، مُشيراً إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين . 

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو  ، وذلك من خلال بحث إبرام اتفاقية تعاون مُشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو  بكازاخستان، لتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات بين المحافظتين، من حيث الزراعة وتبادُل المُنتحات الزراعية، علاوة على التعاون المُشترك في مجالات الصناعة والثقافة والرياضة والإنتاج الحيواني، حيث أوضح السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة،  أن جمهورية كازاخستان تشتهر بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية،  حيث يبلُغ إنتاج القمح في جمهورية كازاخستان ٢٠مليون طن في العام، كما تتسم جمهورية كازاخستان بتوافر جلود الماشية والتي تُستخدم في صناعة الجلود.

وأشار السفير إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية بين القليوبية واتيراو فى كافة المجالات، مُشيراً إلى أن عدد سُكان دولة كازاخستان يبلُغ ٢٠ مليون نسمة، لافتاً إلى أنه يزور مصر سنويا ٢٠٠ ألف سائح كازاخستاني، ما يدعو إلى ضرورة وأهمية تفعيل التعاون المُشترك بين البلدين عامة وبين محافظة القليوبية ومحافظة اتيراو خاصة .

وفي السياق ذاته أشار السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، إلى رغبة جمهورية كازاخستان بزيارة رسمية لمحافظة القليوبية في الثامن من أكتوبر المُقبل لدراسة كافة الإقتراحات للتعاون بين المحافظتين، والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين الدولتين والنهوض بهما في كثيرٍ من المجالات، موجهاً الدعوة لـ "محافظ القليوبية" لزيارة جمهورية كازاخستان للتعرف على كافة معالم الجمهورية وكيفية الاستفادة القصوى والتعاون في كافة المجالات .

وفي ختام اللقاء أهدى "محافظ القليوبية"  درع المحافظة لسفير كازاخستان بالقاهرة مُعرباً عن سعادته بهذه الزيارة المُثمرة والبناءة، مؤكداً أن مصر تُعد أجمل مقصد سياحي، كما أهدى السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة كتبا عن معالم جمهورية كازاخستان و محافظة أتيراو، مُشيداً بحسن إستقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بديوان عام المحافظة.

جاء اللقاء بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة وعلا عيسى مقلد مسئول العلاقات الدولية بالمحافظة.

القليوبية القيادة السياسية العلاقات المصرية جمهورية كازاخستان ديوان عام محافظة القليوبية سفير جمهورية كازاخستان محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

حدد الوقت والمكان.. العالم الهولندي: زلزال بقوة 7 ريختر يضرب هذه المناطق

قبل غلق باب الانتقالات .. فرج عامر يعلن مفاجأة عن صفقة سوبر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

موضوعات متعلقة

بسبب وقوفه أمام المحل.. حلاق يمزق جسد عاطل خلال مشاجرة في بنها

ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين في القليوبية

جرعة زائدة من المخدرات.. كشف غموض العثور على جثة عامل في القليوبية

جامعة بنها تشارك فى برنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية للتدريب

تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل دفاعا عن حياتها بالقليوبية

تشكيل لجنتين لفحص طلبات المتقدمين لوظائف المعيدين بجامعة بنها الأهلية

صحة القليوبية: اعتماد مركزي طب أسرة الشباب والمستقبل بالعبور لتدريب الزمالة

ارتكب 9 وقائع.. حبس المتهم بسرقة المساكن والمتاجر في القليوبية

ترشيحاتنا

سلوفاكيا تعلن طرد أحد موظفي السفارة الروسية .. وموسكو تتوعد بالرد

لسبب خطير .. دولة أوروبية تحظر بيع هاتف آيفون 12

المصائب تتوالى.. مصرع وإصابة 44 ليبيًا في حادث تصادم أتوبيس سياحي بمطروح

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

القاهرة 33 .. درجات الحرارة غدا في المحافظات

إنقاذ حياة شاب بعد 6 أيام تحت الأنقاض بدرنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

فيديو

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ