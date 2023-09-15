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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقامة صلاة الجنازة على والد الفنان محمد مهران من مسجد عمرو بن العاص ..صور

صدى البلد

شيع منذ قليل جثمان والد الفنان محمد مهران، إلي مثواها الاخير بعد صلاة الجنازة عليها في مسجد عمرو بن العاص.

وودع الفنان والده بالدموع، وسط حضور نجوم الفن والأصدقاء والعامة مراسم التشييع والجنازة. 

 

أعلن الفنان محمد مهران، رحيل والده منذ قليل في منشور له عبر فيسبوك، وكشف عن موعد وتفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب محمد مهران عبر فيسبوك:"توفى إلى رحمه الله والدى جمال محمود مهران..  صلاه الجنازه بعد صلاه الجمعه بمسجد عمرو بن العاص.. و العزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى ٥٧٣٥٧  بعد صلاه المغرب". 


تعرض الفنان محمد مهران  لأزمة صحية بعد ساعات من دخول زميلته الفنانة لقاء سويدان إلى غرفة العمليات عقب أيام من تواجدهما في حفل زفاف ميرنا نور الدين، في شهر يونيو الماضي.

وكتبت زوجة الفنان محمد مهران عبر فيسبوك: "الحمد لله مهران خرج من العمليات  اللهم تمم شفائه على خير اللهم احفظ زوجي". 

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شيعت جثمان والدة الفنان محمد مهران إلي مثواها الاخير بعد صلاة الجنازة عليها في مسجد عمرو بن العاص

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