لامس جسدها من الخلف| فضيحة مذيعة على الهواء.. الفيديو الكارثي يشعل غضب إسبانيا

في أحداث صادمة، اشعلت نيران الغضب في إسبانيا، شهدنا حادثة مروعة انتشرت على الهواء مباشرة، حيث تم اعتقال رجل بتهمة الاعتداء على مراسلة تلفزيونية أثناء تغطيتها لحادثة سرقة في مدريد. وفي هذا التقرير، سنقدم لكم تفاصيل دقيقة حول هذا الحادث الصادم والجدل الذي أثاره في إسبانيا.

الواقعة الصادمة

وكانت المراسلة التلفزيونية عيسى بالادو تقوم ببث مباشر على الهواء، تغطي حادثة سرقة في مدينة مدريد، عندما وقعت الحادثة المروعة. ففي لحظة غير متوقعة، اقترب رجل مجهول من خلفها ولامس جسدها بشكل غير مقبول، محاولًا بذلك التحرش بها.





رد فعل الضحية

ورغم محاولات الضحية للتصدي لهذا الاعتداء اللاإنساني، إلا أن المتهم استمر في تحرشه بها أمام الكاميرا. وفيما بدت عيسى بالادو غاضبة ومنزعجة، أصرت على وضع المتهم أمام الكاميرا، وهذا ما جعل الحادثة تزداد تعقيدًا وتأثيرًا.

فيما نفى الرجل على الفور لمس جسدها، بل قال إنه كان يمشي بعيدا إلا أن شعرها علق بيده.

تداول الحادثة في وسائل الإعلام

وانتشرت الواقعة بسرعة واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت ردود فعل غاضبة من قبل الجمهور والمجتمع الإسباني. وقد دفعت هذه الحادثة الجدل حول قضايا التمييز في البلاد إلى الواجهة.

وقالت الشرطة في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه تم القبض على رجل بتهمة الاعتداء على مراسلة على الهواء مباشرة.

ردود الفعل الرسمية

وأصدرت شركة Mediaset Espana، مالكة القناة الإخبارية في إسبانيا التي تعمل بها عيسى بالادو، بيانًا أعربت فيه عن دعمها الكامل للمراسلة واستنكارها للحادثة. وهذا ما أثر إيجابيًا على صورة الشركة أمام الجمهور.



جدل تمييز جنسي آخر في إسبانيا

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد الجدل حول التمييز في إسبانيا. حيث سبق أن أثار الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس ضجة كبيرة بعدما قام بقبلة على الشفاه للاعبة كرة القدم جيني هيرموسو، الفائزة بكأس العالم. هذا السلوك الغير مقبول أدى إلى إيقافه واستقالته من منصبه، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة بسبب القبلة المزعومة غير المرغوب فيها.





يعكس هذا التقرير الضرورة الملحة للمجتمعات لتعزيز الوعي بقضايا التمييز الجنسي والتحرش، وضرورة معاقبة المذنبين. إن هذا النوع من الأحداث يجب أن يحدث تغييرًا إيجابيًا في المجتمع ويشجع على التفكير النقدي حول هذه القضايا الهامة.