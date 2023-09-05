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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: ضبط صيدليا تحرش بفتيات وصورهن حال توقيع الكشف الطبي عليهن بالقاهرة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط صيدلي؛ لقيامه بالتحرش بالفتيات وتصويرهن، حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهن داخل صيدليته بالقاهرة.


كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من محامية، مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من أحد الأشخاص (صيدلي وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)؛ لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهن داخل الصيدلية خاصته، وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها.
 

وقدمت المبلغة "كارت ذاكرة"، موثقا عليه بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها عليها من طليقة المشكو في حقه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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