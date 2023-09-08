عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحرش وتعدي على المرضى.. تفاصيل صادمة في قضية صيدلي مدينة نصر

فيديوهات صيدلي مدينة
فيديوهات صيدلي مدينة نصر

أثارت واقعة صيدلي مدينة نصر، حالة من الجدل والغضب خلال الساعات القليلة الماضية،حيث ألقت أجهزة الأمن القبض عليه بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي بسيدات وأطفال داخل صيدليته.. فما القصة؟.

بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من محامية تُدعى دعاء عباس، تفيد بتسلمها أقراصًا مدمجة من سيدة، تحتوي على فيديوهات مُسجلة من كاميرات المراقبة في صيدلية معروفة بالمدينة، تُظهر حالات تحرش واعتداء جنسي على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقن داخل الصيدلية.

وتبين أن السيدة التي قدمت الأقراص هي طليقة الصيدلي، حيث اكتشفتها بصدفة داخل دولابه، وقررت الإبلاغ عنه.

فيديوهات مخلة وليال مشبوهة.. كيف سقط صيدلي مدينة نصر في 10 دقائق؟

تفاصيل جديدة قي واقعة تحرش صيدلي بالفتيات في مدينة نصر

اعتدى على قاصرات وسيدات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

مراته فضحته بفيديوهات مخلّة بالشرف | مصير صادم لـ صيدلي مدينة نصر

فيديوهات صيدلي مدينة نصر

تحتوي الأقراص المدمجة على ملفات مُسجلة باسماء السيدات والأطفال، حيث يوجد ملف لكل ضحية.

وفي هذه الملفات، تتواجد فيديوهات مُصورة للضحايا داخل الصيدلية باستخدام كاميرات المراقبة، تُظهرهم وهم يتعرضون للاعتداءات الجنسية والاستغلال أثناء تلقيهم الحقن.

وفيما يتعلق بالتحقيق، أفادت وزارة الداخلية بتفاصيل إضافية، حيث أفادت أن قسم شرطة مدينة نصر التابع لمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من محامية تقيم في محافظة الجيزة تفيد بتعرضها لاعتداء من قبل أحد الأشخاص العاملين كصيدلي.  

جاء ذلك عندما كان يقوم الصيدلي بتوقيع الكشوف الطبية على الفتيات داخل صيدليته الخاصة وتسجيلهن باستخدام كاميرات المراقبة.

قدمت المحامية الفيديوهات المسجلة وبطاقة ذاكرة موثقة عليها بعض المقاطع التي تُظهر التحرش بالفتيات، مشيرة إلى أنها حصلت على البطاقة من طليقة الصيدلي.

تم القبض على الصيدلي، الذي اعترف بجرائمه عند مواجهته بالأدلة، وتم تحويله فورًا إلى النيابة التي ستقوم بالتحقيق في القضية.

عقوبة صيدلي مدينة نصر

ووفقا لتعديلات قانون التحرش الجديدة والصادرة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، تم تشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنح.

وتقضي المادة 306 مكرر (أ)، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. 

صيدلي مدينة نصر واقعة صيدلي مدينة نصر فيديوهات صيدلي مدينة نصر عقوبة صيدلي مدينة نصر عقوبة التحرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن استحمام الجمعة؟ .. لجنة الفتوى توضح

بعد اشتباكات بالأيدي.. إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل

موضوعات متعلقة

دعاء يوم النفر بين العصر والمغرب.. لا ترد فيه أمنية ردد 100 دعوة مستجابة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

هنيئا لمن لبى وأدى| إمام الحرم المكي: الأضحية شعيرة إسلامية وملة إبراهيمية وسنة محمدية.. وخطيب مسجد الرسول: العيد تربية على سخاء النفس وسلامة الصدر وصفاء السريرة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفة.. والعلماء يحذرون: جزء من مسجد نمرة المكث فيه طيلة اليوم يفسد العبادة.. وعلي جمعة: وادي عرنة لا يتبع جبل عرفات

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. الكليات والمعاهد المتاحة

أزمات في الأهلي حاليا.. غرامة الكاف .. صدمة المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع دولي

الجارديان تتهم إثيوبيا بارتكاب عمليات قتل جماعي للمدنيين في أمهرة| التفاصيل

نشر صور فاضحة لها| أميرة ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني.. تزوجت من محام شهير بالبحيرة.. شاهد

طلب غير متوقع.. عمرو وردة يصدم استقلال طهران قبل التوقيع

المنتخب المصري للجمباز يحصد 3 ميداليات في بطولة رومانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

الاسباب وطرق التعامل .. علامة تؤكد إصابة التفاح مصاب بالصدأ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ