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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل جديدة قي واقعة تحرش صيدلي بالفتيات في مدينة نصر

صيدلي
صيدلي

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي صيدلي لقيامه بالتحرش بالفتيات داخل محل عمله بالصيدلية التي يملكها بمدينة نصر ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من محاميه ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والإحتفاظ بها .

وقدمت " بطاقة ذاكرة " موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات ، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التحرش التحرش بالفتيات القاهرة صيدلي مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة مدينة نصر

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