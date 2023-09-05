فيديوهات مخلة وليال مشبوهة.. كيف سقط صيدلي مدينة نصر في 10 دقائق؟

أحدتث واقعة عنتيل مدينة نصر ،المشينة حالة من الغضب والضجر بين المواطنين، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على دكتور صيدلي شهير، وذلك بعد أن تقدمت إحدى المحاميات ضده ببلاغ في قسم الشرطة، تضمن فلاشة تحتوى عددا من مقاطع الفيديو له أثناء التعدي على سيدات وبنات صغيرة داخل الصيدلية التي يعمل بها.

وتباشر نيابة مدينة نصر، التحقيق مع المتهم بممارسة الرزيلة مع سيدات متزوجات، بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر، وتصوير تلك الأفعال في مقاطع فيديو وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

عنتيل مدينة نصر

وجاء في البلاغ الذي تقدمت به المحامية دعاء عباس لأجهزة أمن القاهرة أن الفلاشة تحتوى على مقاطع فيديو لـ طبيب صيدلي قام بالإعتداء على السيدات والبنات والقيام بأفعال فاضحة ومخلة داخل إحدى الصيدليات مستغل بذلك براءة الأطفال للقيام بأفعال خادشة ومخلة للآداب العامة، وتم إثبات ذلك من خلال كاميرات المراقبة في الصيدلية.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة اخطارا من اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بتلقى العقيد على فيصل مفتش مباحث مدينة نصر بلاغا من المحامية دعاء عباس، يفيد بقيام صاحب صيدلية شهيرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر ومقيم بالتجمع الخامس بممارسة أعمال مشينة مع عدد من السيدات بعضهن بارادتهن وأخريات مستغل جهلن، بالإضافة لهتكه عرض عدد كبير من البنات الأطفال المترددين على الصيدلية.

وجاء في البلاغ أيضاً أن المتهم احتفظ بعشرات الفيديوهات من تلك المقاطع، و تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم التحفظ على جهاز لاب توب خاص بالمتهم تمهيدا لفحصه، وتحرر المحضر رقم 13256 جنح ثالث مدينة نصر لسنة 2023، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتحفظ رجال المباحث على عشرات الفيديوهات التي تُظهر المتهم يمارس أفعال مخلة مع سيدات إحداهن أثناء حملها طفل، بالإضافة لعدد من البنات الأطفال، حيث ظهر عدد من البنات الأطفال أثناء ترددهن على الصيدلية للحصول على أدوية، فيما يقوم المتهم بتحسس أجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبي عليهن واحتضانهن، وتقوم جهات بفحص تلك المقاطع للتأكد من صحتها.

القبض على العنتيل

من جانبه، قال المستشار جورج فريد نقولا، إن واقعة عنتيل مدينة نصر تقع تحت مسمى جناية هتك عرض من خلال استغلال وظيفته، وهو ما يعتبره القانون جريمة قد تصل العقوبة فيها إلى 15 عاما، حسب ما يراه القاضي من خلال الفيديوهات.

وأضاف نقولا في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات، منها جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، وهتك العرض دون قوة أو تهديد، وللجريمة ركن مادي، وركن معنوي، يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه .

وتابع: تنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وقال الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، أنه بالنسبة لهتك العرض فهو من القضايا التي يصعب ثبوتها، وفي كثير من الأحيان يتم الاستناد فيها على شهادة الشهود، ومؤخرا على كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى شهادة الشهود في حالة أن الطب الشرعي تعذر في الوصول للواقعة.

وأضاف كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، أن هتك العرض يتم التوصل إليه عن طريق فحص جثمان المجني عليها، فإذا تم العثور على أية إصابات في مناطق العورة لها، فهنا يعتبر أن المجني عليها تعرضت لهتك العرض، وحتى إن وجدت الإصابات في أماكن يصعب عليها الوصول لها مثل إصابات في الظهر ، مشيرا إلى أن قضايا هتك العرض في كثير من الأحيان تكون كيدية، لذلك فإن الاعتماد فيها يكون على شهادة الشهود وكاميرات المراقبة وتحريات المباحث التي تفحص الواقعة وتكشف ملابساتها وأبعادها.

عقوبة هتك العرض

واستكر المحامي خليل إبراهيم، بشاعة الواقعة قائلا إن جريمة هتك العرض تمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه، شأنه شأن جريمة الاغتصاب، ويتحقق ذلك فى أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وأوضح أن عقوبة حبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

واختتم أن الظرف المشدد لجريمة هتك العرض، إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة، أن يكون المجنى عليه ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، وهم أن يكون الجاني من أصول المجني عليه كالجد والأب ، أو أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها، سواء بحكم القانون مثل الوصى والقيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم، أو أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل، أو أن يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها أو عند أصولها أو المتولين بتربيتها .