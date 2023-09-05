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رئيس التحرير
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فيديو

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن الفيديوهات المخلة لصيدلى مدينة نصر التي أحدثت حالة من الغضب  بين المواطنين، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صيدلي شهير،  بعد أن تقدمت إحدى المحاميات ضده ببلاغ في قسم الشرطة، تضمن فلاشة تحتوى عددا من مقاطع الفيديو له أثناء التعدي على سيدات وبنات صغيرة داخل الصيدلية التي يعمل بها.


وتباشر نيابة مدينة نصر، التحقيق مع المتهم بممارسة الرزيلة مع سيدات متزوجات، بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر، وتصوير تلك الأفعال في مقاطع فيديو وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو

https://fb.watch/mSTxLbuCA4/?mibextid=cr9u03

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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