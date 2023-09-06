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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراته فضحته بفيديوهات مخلّة بالشرف | مصير صادم لـ صيدلي مدينة نصر

صدى البلد

كشفت دعاء عباس المحامية المقدمة البلاغ في جريمة التحرش المعروفة باسم صيدلي مدينة نصر، أن الصيدلي المتحرش ينتظره من 15 سنة حبس إلى مؤبد نتيجة جرائمه.

استغل فقر وجهل الناس من أجل ممارسة جرائمه 


وأشارت دعاء عباس  في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc  أن زوجة الصيدلي المتهم هي من نشرت الفيديوهات، مؤكدة أنها  تطلقت منه بعد أن كشفته وشاهدت هذه الفيديوهات.

قالت إن الصيدلي استغل فقر وجهل الناس من أجل ممارسة جرائمه، لافتة أنه غني ويسكن في القاهرة الجديدة ولكنه افتتح صيدليته في عزبة الهجانة التابعة لمدينة نصر من أجل استغلال فقر وقلة وعي الأطفال والناس هناك. 
 

وأكدت المحامية أن جميع جرائمه متصورة على فلاشة فيها مواقع التحرش بالأطفال للأسف، لكنها كانت كاميرا جايبة للمكان الداخلي.

وردا على سؤال هل يتم استقطاب الأطفال من الخارج أو كان يتحرش بالأطفال ويعطيهم الحقنة؟

قالت المحامية هذا ليس موضوع حقن ، الحقن للنساء لكن الأطفال، كما قلت لك، كان يضع السماعة على أذنه طوال الوقت ويكشف على الأطفال ويقوم بتحسس المناطق الحساسة وأن الأطفال الذين أصلاً ليسوا مدركين، وهي جريمة  فيها تحرش وهتك عرض الأطفال بدعوة أنه يكشف عليهم وهناك طفلة تصبح الوحيدة التي اعتادت على هذا وكانت تدخل من الباب على المكان المعتاد.

وأكدت أن المتهم محجوز في قسم مدينة نصر  على ذمة التحقيقات.
 

 

الصيدلي دعاء عباس صيدلي مدينة نصر مؤبد الصيدلي المتحرش

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