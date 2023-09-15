تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

أثار رجل أسترالي الكثير من الجدل بعد محاولته مقاضاة أحد المستشفيات بعد إدعائه أن مشاهدته لزوجته وهي تلد طفليهما أثناء العملية القيصرية قد جعلته يعاني من اضطرابات عقلية.

اتخذ أنيل كوبولا العديد من الإجراءات القانونية ضد مستشفى النساء الملكي في ملبورن، مطالبا بتعويض يصل قدره مليار دولار وذلك بعد مشاهدة العملية القيصرية لزوجته في عام 2018.

وقال إنه قد أصيب "بمرض ذهاني"، وذلك بعد أن رأى دماء زوجته، وانهيار زوجته في الوقت نفسه ويزعم كوبولا أنه تم تشجيعه، أو السماح له، بمراقبة الولادة، وأنه أثناء القيام بذلك، قد رأى الأعضاء الداخلية لزوجته ودمها ويرى الرجل أن المستشفى يجب أن تكون مسؤولة عن تعويضات تصل قيمتها حوالي مليار دولار.



وذكرت صحيفة "هيرالد صن" أن المحكمة قد رفضت الدعوى