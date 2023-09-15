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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب من الخيال..مقطع فيديو طريف لسيدة تثير الجدل بابتلاعها لسماعة.. إليك التفاصيل

صدى البلد

أثارت  سيدة أمريكية الكثير من الجدل لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم وذلك بعدما اكشتف أنها قد قامت بابتلاع  سماعة إيربود وذلك عن طريق الخطأ وذلك ظنًا منها أنها تتناول حبة من الفيتامين، فقد كانت مشغولة بالحديث مع إحدى صديقاتها.

على الجانب الآخر قد نشرت تانا باركر والتي تبلغ من العمر 52 عامًا، مقطع فيديو طريف  وذلك على تطبيق "تيك توك"، قد كشفت فيه أنها قامت بتلقي صدمة عمرها  وذلك حينما اكتشفت أنها قد ابتلعت السماعة الخاصة بزوجها، بينما كانت تقوم بممارسة هواية المشي ونزعتها للقيام بمحادثة صديقتها، في حين كان في اليد الأخرى حبة من الفيتامين.


إلاأنه سرعان ما أثار الفيديو ضجة كبيرة على تطبيق التيك توك، والتي تحدثت فيه تانا عن لحظة قيامها بابتلاع السماعة، أثناء انشغالها بالمحادثة مع صديقتها، ليتشتت تركيزها، وتتناول السماعة باهظة الثمن، بدلا من المكمل الغذائي.

وفي مقطع الفيديو الأول، ظهرت السيدة وهي توصف شعورها عند بلع حبة الفيتامين لتتصل بالعديد من الأطباء الذين ، أكدوا أن الأمر لا يحتاج تدخلًا جراحيًا.

هواية المشي مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي

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