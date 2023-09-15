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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو هيروين وسلاح ناري بالقليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز" لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين" وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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حبس المتهم بإصابة عاطل بسبب وقوفه أمام المحل ببنها

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بحوزته كيلو حشيش وهيروين.. حبس تاجر مخدرات بالقليوبية

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "أحمد س أ"، 35 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية اجهزة الامن شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر مدير أمن القليوبية

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