برلمانى : معارض أهلا مدارس 2023 تساهم فى تخفيف الأعباء المادية على المواطن

علق النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي افتتاح معرض “ أهلا مدارس 2023، قائلا ” بداية مبشرة لعام دراسي جديد حيث تسعى الحكومة إلي دعم الطلاب والأهالي بتوفير كافة مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة عن السوق".

تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي

أكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن فكرة منح خصومات تصل إلي 50% تأتي في إطار تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي حيث يكون لها تأثير ملموس لدى الأسرة التي لديها أكثر من طفل في الدراسة، معقبا “ كثير من الأسر تعانى من فكرة توفير جميع المستلزمات لتكفي طوال مدة العام الدراسي لذا فإن نسبة الخصم جيدة للغاية”.

أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن طرح السلع ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تكاد تكون بسعر الجملة للسلعة، من شأنها أن تسهم في مكافحة فكرة الاحتكار الذي يمارسها التجار مؤخرا والتي تتسبب في زيادة سعر السلعة ، معقبا “ فكرة المعارض والمبادرات التي تطلقها الدولة لدعم المواطن هى ضربة للمحتكرين”.

تابع النائب : أيضا توفير الكتب الخارجية لأول مرة بالمعارض، دلالة كبيرة علي جهود الحكومة في رصد التحديات التي تواجه المواطن والعمل علي إزالتها.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

وقال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض " أهلا مدارس 2023" ستنطلق غدا بدءا بالمعرض الرئيسي على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، وذلك بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.