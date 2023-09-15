لتأمين الطلاب.. انتهاء أعمال لجنة المراجعة البيئية في مدارس القصير

أعلن اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، عن انتهاء أعمال اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية وعدد من الجهات المعنية، والتي تمت المراجعة البيئية في مدارس المدينة.

تمت أعمال اللجنة في يوم الخميس، وشملت زيارة جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم التأكد من جميع جوانب البيئة والصحة في تلك المؤسسات التعليمية. تم فحص نظافة دورات المياه والنظافة العامة، وتقييم صلاحية أجهزة الحريق في كل مدرسة.

تضمنت أيضًا المراجعة البيئية تأمين لوحات الكهرباء والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والاحترازية. تم توثيق جميع الملاحظات وتقديم التوصيات الضرورية إلى مديري المدارس لضمان تلاشيها في أقرب وقت ممكن قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق، أشاد اللواء إيهاب رشاد بجهود اللجنة وتفانيها في العمل على ضمان أن تكون المدارس بيئة صحية وآمنة للتعليم. وأكد على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية لضمان راحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود السلطات المحلية لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة والصحة في المدارس، ولضمان بداية عام دراسي ناجح وآمن للجميع.