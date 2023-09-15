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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تبادلوا البنادق.. ماذا تناول بوتين وكيم على العشاء في الزيارة الأخيرة؟

بوتين وكيم
بوتين وكيم

عرضت فضائية "سكاي نيوز عربية" تقريرًا مهما عن العلاقة بين كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جون أون، إذ أن التقرير يرى أن العلاقة منسجمة جدا بين كلا الطرفين في الوقت الحالي. 

تفاصيل زيارة رئيس كوريا الشمالية إلى روسيا

وأوضح التقرير، أن العلاقة منسجمة بين بوتين ونظيره الكوري الشمالي، ليس على المستوى السياسي فقط؛ وإنما على المستوى الشخصي أيضا، حيث أنه خلال زيارة رئيس كوريا الشمالية إلى روسيا، ظهرت صور، تعكس مدى عمق العلاقة بين كلا الطرفين، سواء بداية من اصطحاب بوتين لـ كيم، على متن سيارة “أروس” الروسية، وصولا إلى ما خرج بشأن تبادل الهدايا بينهما، ومن ثم العشاء الشهير. 

واستكمل التقرير، أن الأنباء الروسية كشفت عن أن كلا الرئيسين تبادلا البنادق، إذ أهدى فلاديمير بوتين بندقية روسية، فيما منح الرئيس الكوري الشمالي، الرئيس الروسي، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى أن بوتين أهدى كيم، قفازا من بدلة فضائية تم استخدامها في الفضاء عدة مرات. 

وأردف التقرير، أن الوكالة كشفت عن أن بوتين دعا نظيره الكوري الشمالي، إلى عشاء فاخر، شمل أطباقا من البط، وسلطة التين، وزلابيا مع سلطعون، وحساء السمك، وأطباق من لحم البقر مع الخضار والتوت والصنوبر، مع الحليب. 

بوتين كيم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سكاي نيوز عربية

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