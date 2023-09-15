عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين : مستعد لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض قط إجراء محادثات مع أوكرانيا ردا على اقتراح الولايات المتحدة بأن موسكو تماطل في المحادثات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي بروسيا، قال بوتين: "لم نرفض المحادثات أبدًا، وإذا كان الطرف الآخر يريدها، فمن المرحب به أن نقول ذلك بشكل قاطع، كما أقول الآن".

قال الرئيس الروسي إن المرسوم الذي وقعه فولوديمير زيلينسكي العام الماضي بحظر المفاوضات مع حكومة بوتين يمنع أي مناقشات من هذا القبيل.

وأضاف بوتين: "نحن لا نسمع أي شيء بخصوص المحادثات من الجانب الآخر".ى

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخراً إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشرات حتى الآن على أن بوتين "مهتم بدبلوماسية هادفة". 

بوتين الرئيس الروسى روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

عاش طفولة بائسة| ميكالي يدافع عن الأهلي.. ويكشف بداياته بالبرازيل.. وهذه سر شعبية "صلاح"

قدوم عاصفة جديدة .. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

معنديش مانع أتخانق معاكم | انفعال مصطفى بكرى على الهواء لسبب خطير

ذنب كبير عقوبته معجلة في الدنيا.. خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع

بيان عاجل.. الأرصاد: أجواء حارة ونشاط رياح.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

وفاة الحفيد الأصغر للموسيقار سيد درويش

سبب بسط الرزق والبركة في المال.. خطيب المسجد النبوي: اغتنموه بهذا العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟.. هل يؤدي لكارثة صحية

6 وصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعي

ماذا يحدث لجسمك بعد الطلاق ؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

فيديو

ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ