بوتين : مستعد لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض قط إجراء محادثات مع أوكرانيا ردا على اقتراح الولايات المتحدة بأن موسكو تماطل في المحادثات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي بروسيا، قال بوتين: "لم نرفض المحادثات أبدًا، وإذا كان الطرف الآخر يريدها، فمن المرحب به أن نقول ذلك بشكل قاطع، كما أقول الآن".

قال الرئيس الروسي إن المرسوم الذي وقعه فولوديمير زيلينسكي العام الماضي بحظر المفاوضات مع حكومة بوتين يمنع أي مناقشات من هذا القبيل.

وأضاف بوتين: "نحن لا نسمع أي شيء بخصوص المحادثات من الجانب الآخر".ى

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخراً إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشرات حتى الآن على أن بوتين "مهتم بدبلوماسية هادفة".