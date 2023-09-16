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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتهز الفرصة.. خصم 48% على جوال سامسونج جالاكسي S22 في السعودية

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 5G

تقدم شركة "سامسونج" مجموعة من أروع الجوالات الذكية في الفئة الممتازة (بريميوم) مع أحدث التقنيات الموجودة في العالم ومن خلال مجموعة جوالات سلسلة الـ S الشهيرة استطاعت أن تنافس آيفون بقوة وتتفوق عليه في كثير من التفاصيل مثل الكاميرات على سبيل المثال، لدرجة جعلت عملاء آبل بأن يطالبوا الشركة بعمل جوالات آيفون بنفس إمكانيات كاميرات سامسونج.

Samsung Galaxy S22 5G

يتوفر الآن جوال  سامسونج  جالاكسي إس 22 الـ 5G على إحدى منصات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بخصم يصل إلى 46% ويباع بسعر 1,893 ريال سعودي فقط، وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 256 GB روم.

إليك في السطور التالية كافة تفاصيل الجوال المميز.

Samsung Galaxy S22 5G

مواصفات Samsung Galaxy S22 5G

يأتي جوال سامسونج جالاكسي إس 22 الداعم لشبكات الجيل الخامس مع شاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.1 بوصة، دقة وضوح 1080x2340 بكسل وكثافة بكسلات 425 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث شاشة 120 هرتز، درجة سطوع أقصى 1300 شمعة لكل متر مربع، داعم HDR10+، نسبة شاشة إلى هيكل 87.4%، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass Victus+

Samsung Galaxy S22 5G

يتم تشغيل الجوال عبر معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.8 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Adreno 730 التي تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و سعة تخزين 256 جيجابايت روم UFS 3.1

يحزم جوال "سامسونج" بطارية سعة 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 24 وات سلكيا و 15 وات لاسلكيا و تدعم الشحن العكسي بقوة 4.5 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1.

Samsung Galaxy S22 5G

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يأتي جوال سامسونج بتكوين كاميرا ثلاثي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا تقريب بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري 3x، والكاميرات تدعم أيضا خاصية التثبيت البصري لصورة خالية من الاهتزاز، أما الكاميرا الثالثة فهي فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي بدقة 10 ميجابكسل تدعم المكالمات الفيديو و Auto-HDR.

Samsung Galaxy S22 5G

يأتي الجهاز تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار وبدرجة سمك 7.6 ملم و وزن إجمالي 168 جرام ويأتي في ظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم.

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