خصم 28% على جوال سامسونج Galaxy Z Fold4 في السعودية

تقدم شركة "سامسونج" مجموعة من أروع الجوالات الذكية في الفئة الممتازة (بريميوم) وخاصة في الفئة القابلة للطي، وهي لها الفصل بأنها أول من أعادت هذا النوع من الجوالات مرة أخرى بعد أن كاد أن يندثر تقريبا مع تحول الجوالات المحمولة من مجرد أدوات للمكالملات إلى جوالات ذكية موصولة بالإنترنت.

قدمت سامسونج من خلال سلسلة هواتف Z أحدث التقنيات الموجودة في العالم لتتربع على عرش أفضل الشركات التي تقدم جوالات قابلة للطي

Samsung Galaxy Z Fold4

يتوفر الآن جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 4 الـ 5G على إحدى منصات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بخصم يصل إلى 28% ويباع بسعر 5,299 ريال سعودي فقط، وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 12 جيجابايت رام و 512 GB روم.

إليك في السطور التالية كل تفاصيل الجهاز.

Samsung Galaxy Z Fold4

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold4

يتميز الجوال بشاشة داخلية Dynamic AMOLED 2X مقاس 7.6 بوصة، دقة وضوح 1812x2176 بكسل وكثافة بكسلات 373 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قياسية 1200 شمعة لكل مرت مربع ونسبة شاشة إلى هيكل 90.9%، أما الشاشة الخارجية فهي من نوع Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.2 بوصة، دقة وضوح 904 في 2316 بكسل، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy Z Fold4

يتم تشغيل الجوال من خلال معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي 3.19 جيجا هرتز، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك Adreno 730، ويتم تشغيل الجهاز من خلال نظام تشغيل أندرويد 12L وواجهة مستخدم One UI 5.1.1.

يحزم جوال سامسونج بطارية مدمجة سعة 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات وتصل إلى 50% خلال 30 دقيقية، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي بقوة 4.5 وات.

Samsung Galaxy Z Fold4

يأتي جوال سامسونج بإعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل داعم لتقنيات Dual Pixel PDAF, OIS مع كاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل، التقريب 3x وتدعم التثبيت البصري وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 4 ميجابكسل وكاميرا الغلاف بدقة 10 ميجابكسل وتدعم HDR.