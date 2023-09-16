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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العسيري: أغنية "أم الصابرين" تخاطب المشاعر.. وصوت شادية مينفعش يزعق.. فيديو

العسيري
العسيري

تحدث الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن قصة أغنية "يا أم الصابرين" والذي لحنها موسيقار الثورة بليغ حمدي، للفنانة الراحلة الكبيرة شادية عقب نكسة 1967، قائلأ:"بليغ حمدي كان ذكيا في التعامل مع صوت الفنانة الكبيرة شادية".

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": أغنية “أم الصابرين” فيها حكمة البلد كلها عندما قالت شادية بصوتها "يا سيدي اصبر على الجار السو"، موضحاً أن الأغنية جاءت في وقت كان الناس بدأت تستعجل للحرب واحنا ممكن نكون في اللحظة دي مش جاهزين".

 

وأضاف:"دي المنطقة اللي راح ليها بليغ حمدي والشاعر عبدالرحيم منصور في الاغنية.. وراحوا لحاجات غربية جدا، وهي  ازاي دي تكون أغنية حرب أو استنزاف، وتقول "من دهبك لبسني العقد".

 

وأكد “العسيري” على حكمة بليغ حمدي في التعامل مع صوت شادية، ووقت إصدار الأغنية، موضحاً أن الأغنية قد تبدو مبهجة من حيث الإقاع ولكن بمقام يحمل “الشجن”، وهو ما عبر عن اللحظة الفارقة التي مرت بها مصر، عقب النكسة.


وكشف أن الأغنية، كانت تحمل في معانها، كل معاني النصر حتى لو تأخر، لكن سيأتي النصر، وسنتجاوز الهزيمة، موضحاً أن الأغنية تخاطب المشاعر.

 

وعن صوت شادية، قال “العسيري”:" صوت شادية مش هينفع يزعق بالرغم أن الطبيعي في الفترة دي أننا نزعق، لافتاً هي صوتها ناعم وجواني، بالتالي لجأ بليغ حمدي إلي الدفء في اللحن حتي تعبر عن ما يحدث في الطبقات المصرية بسلسة.

العسيري الدكتور محمد الباز الإعلامي الدكتور محمد الباز الشاعر الغنائي الفنانة الكبيرة شادية بليغ حمدي برنامج الشاهد

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