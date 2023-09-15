العسيري يكشف كيف لحن بليغ حمدي 17 أغنية لنصر أكتوبر في 18 يوما.. فيديو

قال الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، إن موسيقى بليغ حمدي، بعد انتصار أكتوبر 1973 لا تنفصل عنها بعد نكسة 1967، مشيرًا إلى أنه لحن 17 أغنية في 18 يوم، بداية من 6 أكتوبر حتى 24 أكتوبر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "بليغ قدر يلحن ويوزع ويسجل، لأصوات مختلفة مصريين وعرب، لأنه يوم 26 يونيو بعد الحرب بأيام قليلة استدعت الإذاعة المصرية عدد كبير من الموسقيين والمطربين، وتم الاتفاق على عمل أغاني قصيرة سميت بالشعار، وهي أغاني قصيرة جدًا لعمل شحن معنوي للمصرين".



ولفت إلى أن بليغ عمل أغنية "إنذار يا استعمار يا عصبة الأشرار"، وهي لا فرق بينها وبين "عدى النهار" الأغنية الأشهر، مردفا: "دخل مود الحرب بهذه الأغنية والتي كانت مثل معركة راس العش في الأيام الأولى بعد 5 يونيو لتقول للناس رفضنا الهزيمة".

