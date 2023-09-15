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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة فى أسبوع| لجنة الإسكان تعلن موعد إنهاء مشروع 6 أكتوبر.. وقبول الذكور بـ تربية طفولة مبكرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

لجنة الإسكان تقرر تكليفا عاجلا لاستشارى المشروع بمتابعة اعمال عقود الغاز والتليفونات وسرعة إنهائها وباقى أعمال مجاورات(a-b-d) خلال مدة زمنية وجيزة

الخشت: 

قبول البنين بالكلية فى إطار تطوير نظمها الدراسية لمواكبة تحول الجامعة إلى جامعات الجيل الرابع بأحدث البرامج المناظرة

 

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.


عقدت لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، اجتماعا لوضع جدول زمني للانتهاء من المشروع في مدة 6 أشهر.

وأسفر  الاجتماع عن مجموعة مهمة من النتائج أبرزها أن جميع المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز جاري   الانتهاء من توصيلها سريعا إلى المشروع، كما تم تأكيد أن العقبة أمام توصيل الصرف الصحي تتعلق بجهات خارجية مسئولة عن المرافق، وقد تم إيجاد حل بديل لمشكلة الصرف بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وجاري الانتهاء من الإجراءات لتنفيذ هذا الحل في أسرع وقت.

وقد قام رئيس الجامعة بإعادة تشكيل لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر وإضافة 4 أعضاء جدد من كبارالأساتذة لإعطاء دفعة للمشروع، وقامت اللجنة برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن بتكليف الاستشاري العام الدكتور طارق عبد اللطيف بمتابعة أعمال عقود الغاز والتليفونات وسرعة إنهائها، كما تم تكليف الاستشاري العام بالانتهاء من الأعمال في مجاورات (a -b -d) في خلال مدة وجيزة واستكمال باقي المجاورت في خلال 6 أشهر بحد أقصى.

وقررت اللجنة اختيار الدكتور مجدي عمر عضو لجنة الإسكان والأستاذ بكلية العلوم ليكون المتحدث الرسمي باسم اللجنة ويقوم بالتواصل المستمر مع السكان لإيضاح الحقائق وحل أية عوائق.

‏جدير بالذكر أنه ‎بدأ العد التنازلى استعدادا للانتهاء من أكبر مشروع إسكانى تنفذه جامعة القاهرة بمتابعة عن كثب من الدكتور محمد الخشت لتسريع وتيرة العمل بالمشروع المكون من 425 عمارة سكنية تضم 5000 شقة بمدينة 6 أكتوبر على أعلى مستوى من التنفيذ، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادي النيل وهي  من أكبر الشركات العاملة في مصر، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية وجاري تسليم المُتبقى، وقد حقق المشروع نسبة إنجاز عالية في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، وتم الانتهاء من معظم الجوانب، مثل أعمال الهيكل الخرساني وأعمال البناء، كما تم إنجاز الشوط الأكبر في أعمال التشطيبات وغيرها، ويُمثل المشروع إنجازًا كبيرًا لجامعة القاهرة وهو الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة له، خاصة مع طول جائحة كورونا والمشكلة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء كلية التربية للطفولة المبكرة في استقبال الطلاب الجُدد من البنين لأول مرة إلى جانب البنات من خريجي الثانوية العامة بمختلف البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك ضمن تفعيل العمل باللائحة الدراسية الجديدة بالكلية، وفي إطار حرص الجامعة على استحداث وتطوير اللوائح والبرامج الدراسية بكلياتها ومعاهدها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن كلية التربية للطفولة المبكرة تُعد بيت خبرة في مجال تربية وتعليم الأطفال، وتستهدف رفع المستوى المهني والعلمي للعاملين في هذا المجال، وإعداد المتخصصين في مختلف المجالات التربوية، والإسهام في تطوير الفكر التربوي ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية المصرية والعربية والدولية، والتعاون معها في معالجة القضايا التربوية المشتركة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى  أن جامعة القاهرة تسعى إلى مواكبة متطلبات جامعات الجيل الرابع وأحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، وذلك من خلال محاور أساسية، أهمها استحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة ومزدوجةمع جامعات أجنبية، وتجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات.

ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، إن الكلية تقدم العديد من البرامج الدراسية سواء العادية مثل برنامج إعداد معلمي التربية للطفولة المبكر، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة، وبرنامج إعداد معلمي الحضانة، أو البرامج الخاصة مثل برنامج إعداد معلمي الطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية، وبرنامج إعداد معلمي التكنولوجيا والتعلم الرقمي، وبرنامج إعداد معلمي علوم الإعاقة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت في استحداث وتطوير نحو 1322 من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات والدرجات العلمية بمختلف أنواعها لكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا على مستوى الكليات والمعاهد بنظام الساعات المعتمدة وأنظمة التعليم الإلكتروني والمدمج والهجين والأوروبي، منها هذا العام فقط 136 برنامجا ولائحة ودرجة علمية.

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