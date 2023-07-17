العسيري: كتبت أغنية لـ عمرو دياب من 3 سنين ولسه ماغناهاش

حل الكاتب و الشاعر محمد العسيري، ضيفا على برنامج "أخر النهار"، ليكشف عن تفاصيل أغنية "جدير بالذكر" و مشكلته مع عمرو دياب.

وقال "العسيري"، خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" من تقديم "محمد الباز"، إن عمرو دياب مُحتفظ بأغنية "جدير بالذكر" الذي كتبها له لمدة 3 سنوات، موضحا أنها لم تُكتب له في البداية معقبا: "ماكنتش مكتوبة لعمرو و كانت لمطرب مصري معروف بالساحة".

وأوضح "العسيري"، أن الملحن إسلام رفعت أثناء تحضيره للأغنية قام أحد الموسيقيين بسماعها و أقترح عليه بأن تكن لعمرو دياب، مكملا أنه بمجرد إرسالها له استجاب على الفور معلقا: "الأغنية دي بتاعتي"، مشيرا إلى أن عمرو دياب طلب التعديل في بعض الكلمات بالأغنية.

وأشار "العسيري"، أنه قام بالفعل بالتعديلات المطلوبة، و بعدها طلب عمرو دياب منه التنازل عن الأغنية بالرقابة الفنية مضيفا أن هذا حدث أثناء تسجيله ألبوم "أنا غير".

الأغنية لم تكن في الألبوم

و تابع، "عمرو عامل نموذج مختلف للتنازل عن البقية"، لافتا إلى أن الأغنية لم تكن موجودة في الألبوم بعد نزوله، خاتما: "الأغنية حتى الأن منزلتش من بعد أكتر من 3 سنين و محدش عبرنا".



