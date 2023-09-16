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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عاطف الشيتاني: "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" من أهم سبل تحسين جودة حياة المواطن

استشارى المشروطية
استشارى المشروطية الصحية لبرنامج "تكافل وكرامة"

قال الدكتور عاطف الشيتانى استشارى المشروطية الصحية لبرنامج "تكافل وكرامة"، إن أهم هدف لرؤية مصر 2030 هو تحسين جودة حياة المواطن المصرى ومنها برنامج حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وأضاف الدكتور عاطف الشيتانى استشارى المشروطية الصحية لبرنامج "تكافل وكرامة"، خلال حواره ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، أن تلك البرنامج يتعامل مع الشرائح الفقيرة ويعطى شرائح مشروطة، تتعامل مع المشاكل الصحية كسوء التغذية للأطفال وانتشار مرض التقزم.

وتابع الدكتور عاطف الشيتانى استشارى المشروطية الصحية لبرنامج "تكافل وكرامة"، أن البرنامج يساهم مع وزارة الصحة لتكثيف برامج التغذية السليمة للأطفال، لافتا إلى أن التضامن تعمل عن قرب لمساندة السيدات، وتكافل وكرامة يتعامل مع الأسرة من خلال خطوات محددة.

تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة رؤية مصر 2030 حياة كريمة الشرائح الفقيرة

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